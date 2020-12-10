Нацкомісія наступного року перевірятиме якість зв'язку за 21 показником

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації телекомунікаційних послуг (НКРЗІ), визначила 21 показник, за якими перевірятиме рівень якості мобільного, фіксованого та інтернет зв'язку.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалене 8 грудня на засіданні Комісії.

Рішенням затверджено перелік показників якості послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2022 році та відповідному проведенні випробувань протягом 2021 року. Згідно з рішенням НКРЗІ, оператори телекомунікацій повинні не пізніше 31 січня 2021 року оприлюднити цю інформацію шляхом розміщення її на власних сайтах та/або у місцях продажу телекомунікаційних послуг.

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Для фіксованого телефонного зв’язку НКРЗІ визначила 8 показників якості, для мобільного (рухомого) зв’язку – 8, для послуг із доступу до Інтернету – 5 показників.