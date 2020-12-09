Радник прем’єра: ВВП мають збільшувати не податки, а зростання економіки

Національна економічна стратегія акумулює всі надбання, щоб країна рухалася в напрямку досягнення результатів.

Як передає Укрінформ, про це сказав радник Прем’єр-міністра, виконавчий директор Центру економічного відновлення (платформи для створення Національної економічної стратегії-2030) Кирило Криволап в ефірі Громадського радіо.

«В Україні працює робоча група із створення Національної економічної стратегії до 2030. Головою групи є Прем’єр-міністр, туди входять саме урядовці. Центр економічного відновлення було створено двома організаціями. Це центр Разумкова, організація Easy Business і 4 фізичні особи. Це я, Кирило Криволап, Андрій Длігач, Анатолій Амелін, Володимир Васюк. Це ті люди, які роками працюють над тим, щоб в Україні з’явився єдиний консенсусний документ про економічну візію, стратегію, щоб країна могла акумулювати зусилля, аби рухатись в конкретному напрямку для досягнення результатів», - зазначив він.

За словами Криволапа, процес створення Національної економічної стратегії триває з березня 2020 року. Центр брав участь у напрацюванні карантинних заходів навесні, і саме ідея адаптивного карантину народилася на платформі центру і була донесена до уряду, додав він.

Зараз, як підкреслив радник глави уряду, мова йде про побудову економічної стратегії, яка охоплює декілька аспектів діяльності держави. «Зібрано з експертного середовища такий консенсус, який охоплює велику кількість інтервенцій. Завдання — пріоритезуватися. У документі 388 сторінок з ідеями, аналітикою, цифрами і цілями», - підкреслив він.

Криволап відзначив, що стратегія побудована на декількох блоках: створення фундаменту для розвитку бізнесу (верховенство права, торгівля і т.д.); створення ринку капіталу (міжнародні, внутрішні інвестиції, державні інвестиції); інтервенція секторального характеру (промисловість, креативні індустрії, енергетика, транспорт, IT); послуги і добробут людини (культура, медицина, освіта, розвиток людського капіталу).

«30 років нашою економікою «якось керували». Ті реформи, які були зроблені ще на початку 90-років у Польщі, Туреччині, це все Україна проходить з великим запізненням і робить лише зараз. Насправді на цей уряд припадає інтенсивний період лібералізації ринку газу, електроенергії, це те, що було ще в 90-х за кордоном. У нас доуправлялися, що маємо один з найнижчих ВВП в Європі. Ці реформи треба було робити ще 25 років тому», - сказав він.

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Як заявив радник Прем’єр-міністра, «з нашим ВВП фізично неможливо мати гідну науку чи медицину. Треба збільшувати ВВП на душу населення, збільшувати базу оподаткування не за рахунок зростання податків, а за рахунок зростання економіки».