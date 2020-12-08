Автовиробництво в Україні зросло майже на 25%

У листопаді 2020 року в Україні було виготовлено 638 автотранспортних засобів, що майже на чверть більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

В Україні у листопаді 2020 року було виготовлено легкових автомобілів - 545 одиниць, що на 24% більше, ніж у листопаді 2019 року, але на 10% менше ніж у жовтні 2020 року. На Єврокарі було зібрано 311 автомобілів, а ЗАЗ випустив 234 машини.

Також у листопаді було випущено 9 комерційних автомобілів (без урахування статистики АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року), що на 4 штуки більше ніж у листопаді 2019 року та на 5 штук більше ніж у жовтні цього року.

Протягом минулого місяця в Україні було зібрано 84 автобуси, що на 27% більше ніж у листопаді 2019 року і на 9% більше ніж у жовтні цього року.

Загалом, у січні-листопаді 2020 року в Україні було виготовлено 4429 автотранспортних засобів, що на 34% менше, ніж за перші одинадцять місяців минулого року. Легкових автомобілів було зібрано 3756 штук (на 36% менше, ніж за аналогічний період 2019 року ), комерційних авто – 45 одиниць (на 61% менше), автобусів – 628 (на 18% менше).

В Укравтопромі зазначили, що незважаючи на те, що результат виробництва автотранспортних засобів у листопаді майже на чверть кращий торішнього, відносно попереднього місяця (жовтня) динаміка продемонструвала негативне значення – мінус 7 відсотків.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року в Україні було виготовлено: 606 легкових автомобілів, 4 комерційних автомобілів й 77 автобусів.