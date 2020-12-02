Ринок нових комерційних авто у листопаді впав на 3%

За листопад 2020 року в Україні було придбано та зареєстровано 980 нових комерційних автомобілів (вантажних і спеціальних), що на 3% менше, ніж у листопаді минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що найбільшим попитом на ринку нових комерційних авто у листопаді користувалися автомобілі марки Renault. Загалом у минулому місяці було придбано 216 авто цієї марки (така ж кількість була придбана у листопаді 2019 року).

На другому місці за популярністю опинилась марка Peugeot (125 реєстрацій авто цієї марки у листопаді 2020 року, що вдвічі більше, ніж у листопаді 2019 року); на третьому – Fiat (124 реєстрації; на 13% менше); на четвертому – Citroen (97 реєстрацій, на 102% більше), на п’ятому – Mercedes-Benz (64 реєстрації, на 3% більше).

Загалом з січня по листопад 2020 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. нових комерційних автомобілів, що на 8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.