Бронювання авіа та залізничних квитків досягло 70% від докарантинного рівня

Бронювання залізничних та авіаквитків в Україні почало відновлюватися у листопаді - на початку грудня 2020 року, у порівнянні з докарантинним рівнем.

Про це Укрінформу повідомили в сервісі моніторингу відкритих реєстраційних даних Опендатабот.

"Бронювання залізничних квитків зросли з 50% на початку листопада до 69% на початку грудня", - зазначили в Опендатабот з посиланням на дані боту для пошуку квитків Railwaybot.

Крім того, проаналізувавши сайт з пошуку авіаквитків онлайн Aviasales, в Опендатабот заявили, що бронювання зросли з 50% на початку листопада до 70% на початку грудня.

За 100% було взято показники бронювання до карантину.

Минулого тижня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.

Водночас, у Сполучених Штатах вакцинація від коронавірусу має початися вже наступного тижня. Про це повідомив президент США Дональд Трамп.