Фонд держмайна продав дванадцятий спиртзавод за 61 мільйон

Фонд державного майна продав Довжоцький спиртзавод за 61 млн грн; це - дванадцятий реалізований об'єкт спиртової галузі.

Як передає Укрінформ, про це Фонд держмайна повідомив у Фейсбуці.

«Завершився аукціон з продажу майна Довжоцького МПД та зберігання спирту, яке знаходиться на околицях Кам'янця-Подільського. За об'єкт приватизації на торгах змагалися 2 компанії, стартова ціна зросла у 2,1 раза – з 29,3 млн грн до 61 млн грн», - ідеться в повідомленні.

У Фонді держмайна зазначили, що новий власник отримає, зокрема, головний корпус заводу, спиртосховище, вуглекислотний цех, склад мінводи, приміщення цеху денатурації, а також транспортні засоби та устаткування. Переможець аукціону має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Довжоцького МПД вважатиметься офіційно завершеним.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна України станом на 26 листопада вже продав 8 спиртзаводів на суму 448 млн грн. Торги щодо дев'ятого та десятого підприємств - Лужанського МПД та Хоростківського МПД - відбулися 30 листопада, об'єкти продано, відповідно, за 21 млн грн та 55 млн грн. 2 грудня було продано Залозецький спиртзавод за 80 млн грн.

ФДМУ очікує отримати від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі близько 2 млрд грн.