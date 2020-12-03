Укрзалізниця спростила замовлення групових пасажирських перевезень

Укрзалізниця відкрила спеціальний центр для обслуговування клієнтів, які замовляють групові пасажирські перевезення.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу компанії.

«Укрзалізниця стає зручнішою для клієнтів, які замовляють групові перевезення та інші послуги. Якщо раніше їм зі стосом паперу доводилося йти до залізничних кас і оформлювати там квитки, то тепер маємо спеціальне приміщення, де можна це зробити зручно та швидко. На черзі - можливість оформити групові замовлення та інші послуги онлайн. Вже працюємо над реалізацією таких можливостей», - прокоментував в.о. члена правління, директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Планується, що центр обслуговування пасажирів насамперед буде обслуговувати клієнтів, які роблять групові замовлення на пасажирські перевезення, замовляють вагон-салон, додатковий вагон або поїзд. Це можуть бути і туристичні компанії, і приватні особи, які організовують групові перевезення.

Крім класичних пасажирських перевезень у центрі також можна замовити вагон-автомобілевоз, багажний вагон, автомобільний трансфер, екскурсійне обслуговування, харчування в поїздах (салонах-вагонах, туристичних поїздах), організацію сформованих туристичних пакетів та багато іншого.

Центр працює у приміщенні Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський щодня з 8:00 до 20:00.