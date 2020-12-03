У США обмежили ввезення бавовни з Китаю через утиски уйгурів

Американська влада ухвалила рішення про заборону імпорту бавовни й текстилю з КНР – а саме з Сіньцзянського виробничо-будівельного корпусу – через утиски тамтешніх мусульман-уйгурів та використання їх примусової праці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Митно-прикордонну службу США.

Цей виробничо-будівельний корпус є найбільшим виробником бавовни в КНР.

Варто зауважити, що санкції проти нього були введені США в липні 2020 року. Після 1 грудня компанії США повинні були виключити з своїх ланцюжків постачань всі підприємства, пов'язані з Синьцзянским виробничо-будівельним корпусом.

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Приводом для введення санкцій стала інформація про використання у виробництві текстилю примусової праці місцевих уйгурів з «таборів для перевиховання».

У вересні цього року Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), посилаючись на дані супутникових знімків, повідомив про розширення мережі таборів для уйгурів в Синцзян-Уйгурському автономному районі.

Як відомо, Сполучені Штати раніше вже обмежували імпорт товарів виробництва окремих компаній і таборів з Сіньцзян-Уйгурського автономного району КНР. Міністерство торгівлі США загалом внесло 28 китайських організацій і компаній у санкційний список через порушення прав мусульманської уйгурської меншини.