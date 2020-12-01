Держаудитслужба пропонує ліквідувати Миколаївський порт як неефективне підприємство

Держаудитслужба пропонує ліквідувати Миколаївський порт як неефективне підприємство

Укрінформ
Державна аудиторська служба за результатами проведеного аудиту рекомендувала ліквідувати Миколаївський морський торговельний порт як неефективне підприємство.

Про це повідомили в пресслужбі Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, передає Укрінформ.

«Фахівці Держаудитслужби провели фінансовий аудит діяльності державного підприємства (ДП) «Миколаївський морський торговельний порт» за період з 01.03.2018 по 29.02.2020, яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. За результатами аудиту рекомендовано ініціювати перед Кабміном питання про вилучення ДП з переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, як таке, що не відповідає критеріям», - йдеться у повідомленні.

Також рекомендовано вилучити ДП «ММТП» з Реєстру морських портів України. Окрім того, запропоновано розглянути питання доцільності подальшого існування держпідприємства як самостійного суб'єкта господарювання і його ліквідації.

Аудитори зазначають, що попри наявність прибутків, з часу реорганізації у червні 2013 року підприємством не перевантажено жодної тонни вантажу.

Виробничі основні засоби ДП «ММТП» майже суцільно передані в платне користування приватним портовим операторам ще 2013 року терміном до кінця 2029, 2030 років, без права розірвання договорів в односторонньому порядку. Під час аудиту встановлено, що з 14 приватних стивідорних компаній, які здійснюють діяльність в Миколаївському морському порту, 13 працюють на державному майні, взятому на умовах оренди у підприємства.

Фактична наявність та стан переданого в платне користування державного майна не перевіряється, інвентаризаціями не охоплено 75% майна підприємства.

Штат ДП «ММТП» у кількості 47 одиниць має заробітну плату майже втричі більшу за середню по галузі морського транспорту.

Доходи підприємства майже на 100% сформовані за рахунок пасивних надходжень за передане в платне використання державне майно. Тоді як обсяги дебіторської заборгованості орендарів перед ДП «ММТП» за два останні роки зросли у 3,5 раза та сягнули до 44,13 млн гривень.

Прибутки ДП «ММТП» є неприпустимо низькими, зважаючи на виробничі потужності, якими підприємство наділено державою.

Витрати фінансових ресурсів підприємства спрямовані виключно на утримання персоналу та створення для нього комфортних умов, стверджують в Держаудиті.

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При цьому на відновлення об’єктів портової інфраструктури та основних виробничих засобів кошти не спрямовувалися, через що зношеність основних засобів підприємства наближається до 100%.

Окрім того, аудитом виявлені неефективні та непродуктивні витрати, упущені вигоди на загальну суму майже 127 млн гривень.

У разі ліквідації ДП «ММТП» з передачею усього державного майна, прав та обов’язків до ДП «АМПУ», в особі Адміністрації Миколаївського морського порту, щорічний економічний ефект становитиме близько 100 млн грн, переконують у Держаудитслужбі.

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