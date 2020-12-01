Держаудитслужба пропонує ліквідувати Миколаївський порт як неефективне підприємство

Державна аудиторська служба за результатами проведеного аудиту рекомендувала ліквідувати Миколаївський морський торговельний порт як неефективне підприємство.

Про це повідомили в пресслужбі Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області, передає Укрінформ.

«Фахівці Держаудитслужби провели фінансовий аудит діяльності державного підприємства (ДП) «Миколаївський морський торговельний порт» за період з 01.03.2018 по 29.02.2020, яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України. За результатами аудиту рекомендовано ініціювати перед Кабміном питання про вилучення ДП з переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, як таке, що не відповідає критеріям», - йдеться у повідомленні.

Також рекомендовано вилучити ДП «ММТП» з Реєстру морських портів України. Окрім того, запропоновано розглянути питання доцільності подальшого існування держпідприємства як самостійного суб'єкта господарювання і його ліквідації.

Аудитори зазначають, що попри наявність прибутків, з часу реорганізації у червні 2013 року підприємством не перевантажено жодної тонни вантажу.

Виробничі основні засоби ДП «ММТП» майже суцільно передані в платне користування приватним портовим операторам ще 2013 року терміном до кінця 2029, 2030 років, без права розірвання договорів в односторонньому порядку. Під час аудиту встановлено, що з 14 приватних стивідорних компаній, які здійснюють діяльність в Миколаївському морському порту, 13 працюють на державному майні, взятому на умовах оренди у підприємства.

Фактична наявність та стан переданого в платне користування державного майна не перевіряється, інвентаризаціями не охоплено 75% майна підприємства.

Штат ДП «ММТП» у кількості 47 одиниць має заробітну плату майже втричі більшу за середню по галузі морського транспорту.

Доходи підприємства майже на 100% сформовані за рахунок пасивних надходжень за передане в платне використання державне майно. Тоді як обсяги дебіторської заборгованості орендарів перед ДП «ММТП» за два останні роки зросли у 3,5 раза та сягнули до 44,13 млн гривень.

Прибутки ДП «ММТП» є неприпустимо низькими, зважаючи на виробничі потужності, якими підприємство наділено державою.

Витрати фінансових ресурсів підприємства спрямовані виключно на утримання персоналу та створення для нього комфортних умов, стверджують в Держаудиті.

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При цьому на відновлення об’єктів портової інфраструктури та основних виробничих засобів кошти не спрямовувалися, через що зношеність основних засобів підприємства наближається до 100%.

Окрім того, аудитом виявлені неефективні та непродуктивні витрати, упущені вигоди на загальну суму майже 127 млн гривень.

У разі ліквідації ДП «ММТП» з передачею усього державного майна, прав та обов’язків до ДП «АМПУ», в особі Адміністрації Миколаївського морського порту, щорічний економічний ефект становитиме близько 100 млн грн, переконують у Держаудитслужбі.