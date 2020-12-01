Профспілка просить уряд цього тижня погасити 1,2 мільярда боргу зарплати шахтарям

Лідер Укрвуглепрофспілки Віктор Турманов просить Кабмін цього тижня погасити 1,2 млрд грн боргу із заробітної плати шахтарям.

Як передає Укрінформ, про це Турманов написав у своєму звергненні до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, яке опублікували на сайті Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Турманов нагадав, що 28 листопада набув чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік", яким, зокрема, передбачено збільшення бюджетних витрат спецфонду за Програмою «Реструктуризація вугільної галузі" в сумі 1,4 млрд грн.

«Зазначені кошти мають бути безпосередньо спрямовані на виплату в 2020 році заробітної плати шахтарям, борги з якої на цей час складають 1,2 млрд грн", - написав лідер профспілки.

Турманов заявив, що якщо протягом поточного тижня не буде здійснено повну виплату заробітної плати шахтарям, тоді у різних формах виявлення відбудуться акції непокори.

«Переконливо просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу, надавши необхідні доручення відповідним керівникам міністерств і відомств, здійснити особистий ретельний контроль за всім подальшим процесом з виплати протягом цього тижня заробітної плати шахтарям", - підсумував голова профспілки гірників.

Як повідомляв Укрінформ, у держбюджеті-2020 передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на даний момент. Відповідні зміни до закону про державний бюджет на 2020 рік 17 листопада ухвалили народні депутати. Джерело коштів - обов’язкові виплати НАК "Нафтогаз" та АТ "Укрнафта" до держбюджету.

Раніше Міненерго завершило підготовку проєкту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група – шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ "Центренерго" і є його ресурсною базою. Друга – шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт – такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а і як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта "Великомостівська", яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта "5/6", яка розташована на сході в місті Мирноград та має потенціал технологічного кластеру.