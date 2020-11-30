Bitcoin побив новий рекорд – майже $20 тисяч
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coin Desk.
Таким чином найвідоміша криптовалюта побила свій попередній рекорд у грудні 2017 року на 3 долари США.
За словами аналітика Кевіна Келлі, не варто недооцінювати значення встановлення нового рекорду.
Зазначається, що у порівнянні з минулим роком вартість Bitcoin зросла на 167%.
Минулого тижня вартість криптовалюти Bitcoin впала на майже 3 тисячі доларів США і становила 17 200 доларів США.
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Він був першою криптовалютою, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.