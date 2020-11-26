Bitcoin різко «впав» - майже на $3000 за добу

Вартість криптовалюти Bitcoin становить 17 200 доларів США попри те, що декілька днів тому криптовалюта коливалася поблизу рекордних майже 20 тисяч доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coin Desk.

За останні 24 години собівартість Bitcoin втратила понад 12%, що є найрізкішим падінням за останні 12 тижнів.

За словами аналітика Кі Йонг Джу з компанії CryptoQuant, це може бути корекція перед тим, як Bitcoin «проб’є» рекордну позначку у 20 тисяч доларів США.

Зазначається, що днями на ринку криптовалюти пішли чутки, що Мінфін США планує відстежувати власників приватних криптовалютних гаманців.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 24 листопада, вартість криптовалюти Bitcoin перетнула позначку в 19 тис. доларів США, що є найвищим показником із 17 грудня 2017 року, коли його вартість сягнула історичного максимуму - $19 783.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Він був першою криптовалютою, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.