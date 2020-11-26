Bitcoin різко «впав» - майже на $3000 за добу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coin Desk.
За останні 24 години собівартість Bitcoin втратила понад 12%, що є найрізкішим падінням за останні 12 тижнів.
За словами аналітика Кі Йонг Джу з компанії CryptoQuant, це може бути корекція перед тим, як Bitcoin «проб’є» рекордну позначку у 20 тисяч доларів США.
Зазначається, що днями на ринку криптовалюти пішли чутки, що Мінфін США планує відстежувати власників приватних криптовалютних гаманців.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 24 листопада, вартість криптовалюти Bitcoin перетнула позначку в 19 тис. доларів США, що є найвищим показником із 17 грудня 2017 року, коли його вартість сягнула історичного максимуму - $19 783.
Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що представляє найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Він був першою криптовалютою, яка була представлена публічно, і, відповідно, має найбільш розвинену інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.