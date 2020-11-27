«Сбербанк» програв Ощадбанку суд у справі про торговельну марку

Касаційний господарський суд Верховного суду України відхилив касаційну скаргу "Сбербанка Росії" та залишив у силі судове рішення, що визнає Ощадбанк законним власником торговельної марки «Сбербанк» на території України.

Про це повідомляється на сайті Верховного суду.

«26 листопада 2020 року КГС ВС ухвалив постанову в справі № 910/11005/16 за позовом ПАТ "Сбербанк Росії" до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та ПАТ "Державний ощадний банк України" про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг "Сбербанк" за свідоцтвом України від 10.09.2007 № 82116», - йдеться у повідомленні.

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Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ПАТ "Сбербанк Росії" та залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.08.2020, якою було відмовлено в позові.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Розгляд справи тривав понад чотири роки, протягом яких було проведено три експертизи.