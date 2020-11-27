«Сбербанк» програв Ощадбанку суд у справі про торговельну марку
Про це повідомляється на сайті Верховного суду.
«26 листопада 2020 року КГС ВС ухвалив постанову в справі № 910/11005/16 за позовом ПАТ "Сбербанк Росії" до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та ПАТ "Державний ощадний банк України" про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг "Сбербанк" за свідоцтвом України від 10.09.2007 № 82116», - йдеться у повідомленні.
Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ПАТ "Сбербанк Росії" та залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.08.2020, якою було відмовлено в позові.
Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.
Розгляд справи тривав понад чотири роки, протягом яких було проведено три експертизи.