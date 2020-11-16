В Україні оприлюднили графік роботи мобільних підрозділів Ощадбанку біля лінії розмежування
Як передає Укрінформ, про це повідомляє прессслужба МінТОТ.
«З метою розширення території банківського обслуговування населення та забезпечення державою своєчасного виконання соціальних виплат та допомог біля лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях, АТ «Ощадбанк» здійснюються заходи щодо функціонування пересувних мобільних підрозділів банку на базі автомобіля КРАЗ», - йдеться в повідомленні.
Так, згідно з графіком, погодженим з Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією, Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» працюватиме за трьома визначеними адресами з 9.30 ранку до 15.00, Луганське обласне управління «Ощадбанку» - за п’ятьма визначеними адресами з 9.00 до 15.00.
Як зазначається, серед основних задач мобільних підрозділів: забезпечення виконання соціальної місії та реалізації доручень, покладених державою на АТ«Ощадбанк»; покращення якості та доступності банківських послуг для мешканців найвіддаленіших населених пунктів Донецької та Луганської області, які розташовані вздовж лінії розмежування на території, підконтрольній українській владі; максимальне охоплення банківськими послугами внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення біля лінії розмежування, у тому числі поблизу КПВВ.
У пресслужбі також відзначили, що на Лугащині, зокрема на КПВВ у Щасті, окрім пересувних мобільних підрозділів, громадяни можуть скористатися послугами у сервісному центрі, де представлено усі адміністративні і соціальні сервіси, в тому числі відділення «Ощадбанку» та банкомати.
Як повідомлялося, з 10 листопада, згідно з домовленостями, досягнутими лідерами "нормандського формату" в Парижі минулого року, та доопрацьованими у Тристоронній контактній групі, мало відбутися синхронне відкриття двох нових КПВВ у Луганській області – в Золотому і Щасті. Українська сторона, піклуючись передусім про громадян, виконала усі зобов’язання і зробила все можливе, аби відкрити КПВВ вчасно.
Відтак, з 8:00 10 листопада в Донецькій і Луганській областях України розпочали роботу сім КПВВ - п‘ять діючих відновили роботу і ще два нових розпочали роботу, проте підконтрольні Росії окупаційні адміністрації продовжують блокувати КПВВ з боку ТОТ, більш того, КПВВ у Щасті і Золотому з боку ТОТ взагалі не готові.
Україна робить усе необхідне, щоб громадяни могли скористатися усіма доступними адміністративними і соціальними послугами, попри грубі порушення гуманітарного права з боку окупаційної влади.
За інформацією пресслужби, вже в грудні аналогічний сервісний центр відкриють у Новотроїцькому, а наступного року - на всіх КПВВ.