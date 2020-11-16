В Україні оприлюднили графік роботи мобільних підрозділів Ощадбанку біля лінії розмежування

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило графік роботи пересувних мобільних підрозділів «Ощадбанку» біля лінії розмежування у Луганській та Донецькій областях протягом 16 - 20 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прессслужба МінТОТ.

«З метою розширення території банківського обслуговування населення та забезпечення державою своєчасного виконання соціальних виплат та допомог біля лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях, АТ «Ощадбанк» здійснюються заходи щодо функціонування пересувних мобільних підрозділів банку на базі автомобіля КРАЗ», - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з графіком, погодженим з Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією, Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» працюватиме за трьома визначеними адресами з 9.30 ранку до 15.00, Луганське обласне управління «Ощадбанку» - за п’ятьма визначеними адресами з 9.00 до 15.00.

Як зазначається, серед основних задач мобільних підрозділів: забезпечення виконання соціальної місії та реалізації доручень, покладених державою на АТ«Ощадбанк»; покращення якості та доступності банківських послуг для мешканців найвіддаленіших населених пунктів Донецької та Луганської області, які розташовані вздовж лінії розмежування на території, підконтрольній українській владі; максимальне охоплення банківськими послугами внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення біля лінії розмежування, у тому числі поблизу КПВВ.

У пресслужбі також відзначили, що на Лугащині, зокрема на КПВВ у Щасті, окрім пересувних мобільних підрозділів, громадяни можуть скористатися послугами у сервісному центрі, де представлено усі адміністративні і соціальні сервіси, в тому числі відділення «Ощадбанку» та банкомати.

Як повідомлялося, з 10 листопада, згідно з домовленостями, досягнутими лідерами "нормандського формату" в Парижі минулого року, та доопрацьованими у Тристоронній контактній групі, мало відбутися синхронне відкриття двох нових КПВВ у Луганській області – в Золотому і Щасті. Українська сторона, піклуючись передусім про громадян, виконала усі зобов’язання і зробила все можливе, аби відкрити КПВВ вчасно.

Відтак, з 8:00 10 листопада в Донецькій і Луганській областях України розпочали роботу сім КПВВ - п‘ять діючих відновили роботу і ще два нових розпочали роботу, проте підконтрольні Росії окупаційні адміністрації продовжують блокувати КПВВ з боку ТОТ, більш того, КПВВ у Щасті і Золотому з боку ТОТ взагалі не готові.

Україна робить усе необхідне, щоб громадяни могли скористатися усіма доступними адміністративними і соціальними послугами, попри грубі порушення гуманітарного права з боку окупаційної влади.

За інформацією пресслужби, вже в грудні аналогічний сервісний центр відкриють у Новотроїцькому, а наступного року - на всіх КПВВ.