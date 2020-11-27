Нафтогаз планує зробити прибутковими дві передані йому в управління ТЕЦ

Нафтогаз України планує, що дві теплоелектроцентралі, які компанія отримала у своє управління, за рік стануть прибутковими.

Про це під час дискусії «П’ять років газової незалежності України» сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Важливим моментом зі впровадження європейського ринку газу я бачу повну відміну ПСО (покладення спеціальних обов'язків - ред.). Ми розуміємо, як складно буде це робити щодо великих теплогенеруючих підприємств, які перебувають у державній власності, які не змогли стати прибутковими, - генерувати достатні грошових потоків, щоб розплачуватися за природний газ», - сказав Коболєв.

Він зазначив, що Нафтогаз, отримавши в управління дві ТЕЦ, за півроку продемонстрував, що можна зробити, аби змінити цю ситуацію.

«Я думаю, наступного опалювального сезону ми зможемо вивести їх у беззбиткову та позитивну з точки зору отримання грошових коштів діяльність», - зазначив Коболєв.

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За його словами, Нафтогаз готовий запропонувати уряду допомогти вирішити питання з шістьма державними ТЕЦ.

«І це, в свою чергу, відкрило б шлях до повної відміни ПСО на ринку газу», - додав Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, на 10 листопада сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України" підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становила близько 35,5 млрд грн, з них за 2020 рік — 6,3 млрд грн.

ТОВ «Нафтогаз Тепло», що належить до Групи Нафтогаз, у листопаді 2019 року уклало договір з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), на управління майном Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ, що на Львівщині.

У середині червня 2020 року Нафтогаз виступив з пропозицією передати йому у власність і управління шість державних ТЕЦ. Пізніше цю ідею погодило Міністерство енергетики.

Антимонопольний комітет України наприкінці серпня дав дозвіл на передачу шести теплоелектроцентралей від Фонду державного майна в управління НАК "Нафтогаз України".