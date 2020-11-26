Нафтогаз заявив про 17 мільярдів збитків з початку року

Група Нафтогаз у третьому кварталі 2020 року отримала 5,5 млрд грн збитків, а загалом із початку року їх обсяг сягнув 17 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що за третій квартал 2020 року збиток сягнув 5,5 млрд грн проти 4,8 млрд грн збитку в третьому кварталі торік, за винятком припиненої діяльності. У компанії заявили, що порівняно з попереднім кварталом на результати вплинуло значне зниження цін на газ та збільшення об’ємів продажу газу.

«За дев’ять місяців 2020 року збиток склав 17 млрд грн, порівняно з прибутком 12,9 млрд грн за той самий період у 2019 році, за виключенням припиненої діяльності (як припинена діяльність у 2020 році подаються внутрішнє транспортування газу та транзит газу - ред.), причинами чого є менший попит та нижчі ціни на газ», - ідеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що після скасування спеціальних зобов’язань (ПСО, Public Service Obligations), із 1 серпня 2020 року українські споживачі можуть вільно змінювати постачальника природного газу. Однак платежі за частину поставок, реалізованих до 31 липня 2020 року на умовах ПСО, залишаються простроченими, і це стало причиною нарахування резервів сумнівних боргів у сумі 3,7 млрд грн за дев’ять місяців цього року.

Резерв сумнівних боргів, ймовірно, матиме негативний вплив на прибутковість і в наступному кварталі, спрогнозували в компанії.

За даними Нафтогазу, за дев’ять місяців підприємства Групи видобули 10,7 млрд кубометрів та реалізували 12 млрд кубометрів природного газу.

Капітальні витрати за перші три квартали 2020 року становили 11,8 млрд грн, що нижче загального обсягу в 20 млрд грн, запланованого на 2020 рік.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих до державного бюджету, сягнула 87 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 25 листопада 2020 року надав НАК «Нафтогаз України» без аукціону право на отримання спецдозволу на користування нафтогазоносними надрами на континентальному шельфі в межах виключної економічної зони України. У Нафтогазі вважають, що інвестиції вже в перший рік робіт на чорноморському шельфі можуть сягнути 40 млн дол.