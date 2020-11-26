Україна не отримала й половини від запланованого фінансування міжнародних організацій — Марченко

Україна у поточному році мала отримати від міжнародних фінансових організацій фінансування в обсязі понад $6 мільярдів, наразі з цих грошей ми не отримали більш ніж $3 мільярди.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі "Право на владу" сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Повертаємося до запозичень, у нас бюджет, який ухвалювався (зміни до бюджету на 2020 рік - ред.) в Раді у квітні передбачав надходження коштів від міжнародних фінансових організацій в обсязі понад 6 млрд доларів. Зараз реально ми не отримали більш ніж 3 млрд доларів. З різних причин. Зокрема через неприйняття законів вчасно, і через рішення суддів", - сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, на 2020 рік бюджетом передбачались запозичення у розмірі 457 мільярдів гривень, сюди входили як внутрішні запозичення, так і зовнішні. Планувалось, що від МВФ вдасться залучити приблизно 3,5 мільярда доларів у цьому році, це мало розблокувати фінансування Світового банку — ще до мільярда, також в планах отримати макрофінансову допомогу від ЄС на 500 мільйонів євро плюс 1,2 мільярда євро, які ми можемо отримати додатково.

Фото: Bloomberg