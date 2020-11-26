ФДМУ продав 8 спиртзаводів на 448 мільйонів

Фонд державного майна вже продав 8 спиртзаводів на загальну суму 448 млн грн.

Про це в ході онлайн-конференції «Як стимулювати приватні інвестиції в економіці та підвищити ефективність управління державними ресурсами?» сказав голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз вже провели 8 успішних аукціонів з приватизації спиртових заводів, загальна сума - 448 млн грн", - сказав Сенниченко.

Він зазначив, що отримання коштів від приватизації не є кінцевою метою, адже подальші інвестиції в ці об'єкти мають перевершити ефект від приватизації.

"До кінця року ми ще встигнемо провести близько 10 аукціонів", - додав очільник Фонду.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні нових власників знайшли шість об’єктів ДП «Укрспирт». Лише від цих продажів бюджет має отримати понад 268 млн гривень.

ФДМУ очікує, що від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі надійдуть близько 2 млрд грн.