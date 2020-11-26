Мала приватизація у 2020 році має поповнити казну на 2,3 мільярда - Мінекономіки

За попередніми розрахунками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, мала приватизація у 2020 році має поповнити бюджет на 2,3 млрд грн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час онлайн-конференції «Як стимулювати приватні інвестиції в економіці та підвищити ефективність управління державними ресурсами?» сказала заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

"Динаміка результатів малої приватизації показує, що у 2018 році отримано 269 млн грн, у 2019 - 547 млн грн та в цьому році - це 1,8 млрд грн. До кінця року у нас ще півтора місяці, тому ми очікуємо, що це буде більше 2 млрд грн, десь на рівні 2,3 млрд грн", - зазначила Панаіотіді.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із Законом України "Про приватизацію державного і комунального майна", який набув чинності в березні 2018 року, мала приватизація відбувається через електронну систему ProZorro.Продажі. Мова йде про активи державної і комунальної власності вартістю до 250 млн грн. Виставляють об'єкти в рамках малої приватизації Фонд державного майна України, а також місцеві органи влади. Перший аукціон у системі відбувся 17 серпня 2018 року.