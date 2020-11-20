Фонд держмайна виставив на приватизацію ще два спиртзаводи

Фонд державного майна у грудні 2020 року проведе два аукціони із приватизації Воютицького і Вишняківського місць провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна у Фейсбук.

17 грудня має відбутися аукціон з продажу Воютицького МПД та зберігання спирту, яке знаходиться у селі Воютичі Львівської області. Стартова ціна об'єкта приватизації складає 32 мільйони гривень.

Новий власник отримає, зокрема цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення.

18 грудня має відбутися аукціон з продажу Вишняківського МПД та зберігання спирту, яке знаходиться у селі Вишняки Полтавської області. Стартова ціна об'єкта приватизації складає 22,4 мільйонів гривень.

Новий власник отримає, зокрема спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію, спиртосклад і будівлю брагоректифікації.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна у листопаді пропонує для приватизації на аукціонах Prozorro.Продажі 10 об'єктів ДП «Укрспирт».

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У жовтні нових власників знайшли шість об’єктів ДП «Укрспирт». Лише від цих продажів бюджет має отримати понад 268 млн гривень.

Фонд державного майна очікує, що від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі в бюджет надійдуть близько 2 млрд грн.