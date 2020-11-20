Фонд держмайна виставив на приватизацію ще два спиртзаводи
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна у Фейсбук.
17 грудня має відбутися аукціон з продажу Воютицького МПД та зберігання спирту, яке знаходиться у селі Воютичі Львівської області. Стартова ціна об'єкта приватизації складає 32 мільйони гривень.
Новий власник отримає, зокрема цех розливу, виробництва концентрату квасного сусла і полісолодових екстрактів, будівлю насосної станції води, варочне і дріжджебродильне відділення.
18 грудня має відбутися аукціон з продажу Вишняківського МПД та зберігання спирту, яке знаходиться у селі Вишняки Полтавської області. Стартова ціна об'єкта приватизації складає 22,4 мільйонів гривень.
Новий власник отримає, зокрема спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію, спиртосклад і будівлю брагоректифікації.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна у листопаді пропонує для приватизації на аукціонах Prozorro.Продажі 10 об'єктів ДП «Укрспирт».
У жовтні нових власників знайшли шість об’єктів ДП «Укрспирт». Лише від цих продажів бюджет має отримати понад 268 млн гривень.
Фонд державного майна очікує, що від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі в бюджет надійдуть близько 2 млрд грн.