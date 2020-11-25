Нафтогаз залишив без змін ціну на газ для населення у грудні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" не підвищує ціну газу на грудень.

Як передає Укрінформ, про це Група Нафтогаз повідомляє у Фейсбуці.

"Ціна для наших клієнтів у грудні залишиться на рівні листопада і складе: 6,33 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу «Місячний». 6,45 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу «Річний» без урахування вартості розподілу. Адже за доставку газу люди сплачують облгазам", - зазначається у повідомленні.

Залишити ціни на рівні листопада дозволяє європейська кон’юнктура, доволі тепла погода і той факт, що оптова ціна газу не змінилася.

Зараз частка ринку Нафтогазу становить приблизно 2,5%.

Як повідомляв Укрінформ, оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), у листопаді становить 5375,37 грн за 1 тис. куб. м, що на 1,27 грн більше від ціни жовтня.