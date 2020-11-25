У Мінрегіоні планують оновити Держстат та обмежити кількість даних, які збираються

Міністерство розвитку громад та територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України працюють над оновленням Державної служби статистики.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав заступник міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря під час виступу на Personal Democracy Forum Ukraine 2020.

"Окремим напрямком спільним з Міністерством цифрової трансформації та секретаріатом Кабінету Міністрів України є перезавантаження Держстату. На сьогодні величезна кількість даних збирається в ручному режимі і яка потім просто не використовується в безпосередній роботі органів державної влади. Ми хочемо повністю змінити підхід", - розповів Лукеря.

За його словами, в рамках оновлення Держстату дані будуть переведені в "цифру" і це дозволить використовувати важливі та ключові дані моніторингу розвитку територій в роботі та при прийнятті рішень. Також в Мінрегіоні планують обмежити кількість даних, які на сьогодні збираються Держстатом.

"Зокрема, відкинути такі речі, як облік молочної продукції в якомусь районі, що є абсолютно нерелевантно. На жаль, сьогодні така статистика збирається на регіональному рівні і надається органам державної влади, проте тут вона просто не використовується", - пояснив Лукеря.

Він зазначив, що в рамках оновлення Держстату будуть визначені пріоритетні для збору даних та запущена муніципальна статистика.