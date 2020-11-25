Кількість фіскалізованих через ПРРО чеків сягнула 1 мільйона за добу - Мінфін

Кількість фіскалізованих через програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) чеків зараз в середньому становить 1 млн за добу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У Мінфіні зазначають, що за чотири місяці роботи програмних РРО кількість фіскалізованих через них чеків зросла до 1 млн за добу, і з кожним днем цей показник збільшується. Станом на 20 листопада майже 3 тис. підприємців скористалися перевагами безкоштовного програмного додатку та зареєстрували 53,3 тис. ПРРО. За їх допомогою фіскалізовано близько 70 млн чеків.

Із загальної кількості суб’єктів господарювання, які зареєстрували ПРРО, 82% – фізичні особи – підприємці, 18% – юридичні особи. Близько 90% зареєстрованих ПРРО застосовуються фінансовими компаніями, 2,6% – суб’єкти господарювання у сфері торгівлі, 7,4% – у сфері надання туристичних послуг, технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, перукарських, медичних та стоматологічних послуг, ресторанного бізнесу. Такі статистичні, данні за майже чотири місяці роботи ПРРО, вважають у міністерстві, свідчать саме про готовність бізнесу працювати в легальному полі, показувати свої реальні доходи, застосовуючи програмні РРО як простий і доступний засіб, створений і наданий державою.

Читайте також: У Раді сподіваються знайти компроміс із підприємцями щодо запровадження РРО

Як повідомлялося, з 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим лише для певних категорій підприємців ІІ-IV груп. Мова йде про ризикові види діяльності, а саме: торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами, надання послуг готелями, ресторанами та туристичними агенціями. Для всіх інших платників єдиного податку ІІ-IV груп такий обов’язок виникне лише з 1 квітня 2021 року. При цьому, на платників єдиного податку І групи обов’язок застосовувати РРО взагалі не розповсюджуватиметься.