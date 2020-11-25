У Держспоживслужбі повідомили про угоди України в сфері безпечності продукції

У Держспоживслужбі повідомили про угоди України в сфері безпечності продукції

Укрінформ
Україна на сьогодні має 51 міжнародну угоду в сфері ветеринарії, безпечності продукції та фітосанітарії, у найближчих планах відкриття нових ринків, зокрема, в країнах Азії.

Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час онлайн-форуму «Агробізнес в Україні», повідомляє Укрінформ.

"Наразі ми маємо 51 міжнародну угоду в сфері ветеринарії, безпечності продукції та фітосанітарії, які забезпечують зовнішню торгівлю України агропродукцією. В пріоритеті – поглиблення співпраці з країнами-партнерами та відкриття нових ринків, зокрема, у країнах Азії", - сказала керівник відомства.

За словами Магалецької, вже протягом двох тижнів тривають консультації з представниками ЄС та США, з міжнародними організаціями, під час яких опрацьовуються питання експорту української продукції та відкриття нових ринків. Завдання – надати новий імпульс міжнародній співпраці.

Під час форуму був розглянутий широкий спектр тем, які також стосувались ринку землі, інвестиційної діяльності. Окрема увага була приділена впливу пандемії COVID-19 на глобальні та національні тенденції в галузі сільського господарства.

Форум проходив за участю заступника міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького і керівників компаній агропромислового сектору.

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Як повідомляв Укрінформ, на країни ЄС протягом трьох останніх років припадало близько третини вітчизняного експорту сільгосппродукції. Цього року, значною мірою внаслідок запровадження карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19, ця частка зменшилась до 28,7%. За січень-червень 2020 року країни ЄС закупили українського продовольства на 3,0 млрд доларів, тоді як торік за відповідний період – на 3,4 млрд доларів.

До трійки основних країн-імпортерів української агропродукції за результатами І півріччя 2020 року увійшли: Китай (1,41 млрд доларів); Єгипет (789 млн доларів); Індія (743 млн доларів).

Визначальними товарами для українського експорту залишились зернові, олія та олійні культури, залишки і відходи, а також м’ясо та субпродукти. Разом вони забезпечили понад 85% виручки від продажу вітчизняного агропродовольства на ринки країн світу.

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