У Держспоживслужбі повідомили про угоди України в сфері безпечності продукції

Україна на сьогодні має 51 міжнародну угоду в сфері ветеринарії, безпечності продукції та фітосанітарії, у найближчих планах відкриття нових ринків, зокрема, в країнах Азії.

Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька під час онлайн-форуму «Агробізнес в Україні», повідомляє Укрінформ.

"Наразі ми маємо 51 міжнародну угоду в сфері ветеринарії, безпечності продукції та фітосанітарії, які забезпечують зовнішню торгівлю України агропродукцією. В пріоритеті – поглиблення співпраці з країнами-партнерами та відкриття нових ринків, зокрема, у країнах Азії", - сказала керівник відомства.

За словами Магалецької, вже протягом двох тижнів тривають консультації з представниками ЄС та США, з міжнародними організаціями, під час яких опрацьовуються питання експорту української продукції та відкриття нових ринків. Завдання – надати новий імпульс міжнародній співпраці.

Під час форуму був розглянутий широкий спектр тем, які також стосувались ринку землі, інвестиційної діяльності. Окрема увага була приділена впливу пандемії COVID-19 на глобальні та національні тенденції в галузі сільського господарства.

Форум проходив за участю заступника міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького і керівників компаній агропромислового сектору.

Як повідомляв Укрінформ, на країни ЄС протягом трьох останніх років припадало близько третини вітчизняного експорту сільгосппродукції. Цього року, значною мірою внаслідок запровадження карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19, ця частка зменшилась до 28,7%. За січень-червень 2020 року країни ЄС закупили українського продовольства на 3,0 млрд доларів, тоді як торік за відповідний період – на 3,4 млрд доларів.

До трійки основних країн-імпортерів української агропродукції за результатами І півріччя 2020 року увійшли: Китай (1,41 млрд доларів); Єгипет (789 млн доларів); Індія (743 млн доларів).

Визначальними товарами для українського експорту залишились зернові, олія та олійні культури, залишки і відходи, а також м’ясо та субпродукти. Разом вони забезпечили понад 85% виручки від продажу вітчизняного агропродовольства на ринки країн світу.