У Держспоживслужбі завляють про необхідність SMART-реформи
Про це повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, передає Укрінформ.
За її словами, в Держпродспоживслужбі на сьогодні існує проблема низьких заробітних плат та як наслідок – дефіциту кадрів, що особливо гостро відчувається в регіонах. Крім того, працівники відомства віком до 35 років складають лише близько 20%, що у перспективі також може мати негативні наслідки.
Владислава Магалецька зазначила, що скорочення не вирішать проблему, бо тисячі людей виконують важливу роботу, а руйнувати завжди легше, ніж будувати.
«Вийти з цієї ситуації за допомогою простих рішень не вдасться. Потрібен комплекс з системної діджиталізації процесів. Це завдасть удару по корупції, оптимізує функції, дозволить зробити службу сучасною. Разом із підвищенням матеріального забезпечення працівників це дозволить зробити роботу в ній більш привабливою та престижною», - сказала керівник відомства.
За словами Магалецької, службі потрібні SMART-реформи: конкретні, вимірювані, з чіткими виконавцями, реалістичні і обмежені в часі.
«Якщо ми зможемо створити умови і реформувати систему за такими критеріями – у нас в державному управлінні через якийсь період не буде проблем з кадрами», - зазначила голова Держпродспоживслужби.
Середня заробітна плата в державних установах Держпродспоживслужби становить 6647 грн. Зокрема, таку заробітну плату отримують працівники фітосанітарних лабораторій, регіональних служб і лікарень ветеринарної медицини.