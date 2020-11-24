У Держспоживслужбі завляють про необхідність SMART-реформи

У Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на сьогодні існує проблема дефіциту кадрів через низьку зарплату.

Про це повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька, передає Укрінформ.

За її словами, в Держпродспоживслужбі на сьогодні існує проблема низьких заробітних плат та як наслідок – дефіциту кадрів, що особливо гостро відчувається в регіонах. Крім того, працівники відомства віком до 35 років складають лише близько 20%, що у перспективі також може мати негативні наслідки.

Владислава Магалецька зазначила, що скорочення не вирішать проблему, бо тисячі людей виконують важливу роботу, а руйнувати завжди легше, ніж будувати.

«Вийти з цієї ситуації за допомогою простих рішень не вдасться. Потрібен комплекс з системної діджиталізації процесів. Це завдасть удару по корупції, оптимізує функції, дозволить зробити службу сучасною. Разом із підвищенням матеріального забезпечення працівників це дозволить зробити роботу в ній більш привабливою та престижною», - сказала керівник відомства.

За словами Магалецької, службі потрібні SMART-реформи: конкретні, вимірювані, з чіткими виконавцями, реалістичні і обмежені в часі.

«Якщо ми зможемо створити умови і реформувати систему за такими критеріями – у нас в державному управлінні через якийсь період не буде проблем з кадрами», - зазначила голова Держпродспоживслужби.

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Середня заробітна плата в державних установах Держпродспоживслужби становить 6647 грн. Зокрема, таку заробітну плату отримують працівники фітосанітарних лабораторій, регіональних служб і лікарень ветеринарної медицини.