Украерорух передав гелікоптерний майданчик «Канів» Нацполіції

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України передало гелікоптерний майданчик "Канів" у селі Пекарі на Черкащині до сфери управління Національної поліції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Украероруху.

"Вертодром «Гелікоптерний майданчик Канів (Пекарі)», який перебував на балансі Украероруху з липня 2012 року, зі сфери управління Міністерства інфраструктури України передано Національній поліції України – на безоплатній основі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передача майна неприбуткового підрозділу відбулась за погодженням із Фондом держмайна в рамках оптимізації витрат Украероруху на непрофільні активи. Видатки Украероруху на утримання майданчика у 2019 році становили близько 5 млн грн, за 9 місяців 2020 року – 2,5 млн грн.

Перший рейс на вертодром було виконано у 2013 році, а всього за період експлуатації гелікоптерного майданчика здійснено лише 66 прильотів.

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В Украерорусі нагадують, що вертодром із пасажирським терміналом пропускною спроможністю 50 пасажирів на годину, розміщений у селі Пекарі Канівського району Черкаської області. Він придатний до виконання польотів усіх типів гелікоптерів масою не більше 13 000 кг, що відповідають технічним характеристикам «Клас 1» або «Клас 2» та сертифіковані за Category А або В Small Rotorcraft, за правилами візуальних польотів та правилами польотів за приладами.