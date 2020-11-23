Фінкомпанії повинні будуть розкривати повну ставку за невеликими позиками – НБУ

З 2021 року фінансові компанії повинні будуть розкривати повну ставку за невеликими позиками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Зазначається, що з 1 вересня 2020 року банки працюють по-новому. Вони мають надавати своїм клієнтам чітку та зрозумілу інформацію про продукти та послуги на вебсайтах та у рекламі. Однак процес трансформації, підкреслюють в НБУ, не обмежується банками. Але регулятор виступає за інформаційну симетрію у послугах, як банків, так і небанківських установ.

«Отже, наступним кроком є робота з фінансовими компаніями. З 2021 фінкомпанії повинні будуть розкривати повну ставку за невеликими позиками. Не 0,01% із зірочкою, а саме повну ставку, яка включає всі витрати споживача», - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку наголошують, що клієнти мають розуміти, скільки їм коштує та чи інша послуга, інакше вони почнуть уходити з фінансового ринку.

Втім, підкреслюють в НБУ, є певний нюанс: клієнти фінкомпаній отримують мікрокредити здебільшого на строк менше одного місяця. Тому Нацбанк планує зобов’язати фінансові компанії розкривати у рекламі та на сайтах ставку за такими позиками.

«Але поки йде обговорення методики її розрахунку для кращого відображення економічної вартості таких кредитів. Таке рішення базується виключно на споживацькому досвіді. Денні ставки 0-2% не повинні вводити в оману споживачів. Водночас ставки по різним кредитам, незалежно від того банк чи фінансова компанія надає такий кредит, повинні бути порівнювані для споживача», - пояснили в НБУ.

Там впевнені, що новий підхід посилить довіру та, як результат, сприятиме розширенню клієнтської бази.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 вересня банки зобов'язані оприлюднювати реальну річну процентну ставку, максимальну суму та строк за кредитами, а також строк вкладу та мінімальну ставку за депозитами.