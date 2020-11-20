Індекси цін сільгосппродукції у ІІІ кварталі становлять 117,8% – Держстат

У ІІІ кварталі 2020 року індекси цін сільськогосподарської продукції, реалізованої аграрними підприємствами, становили 117,8% у порівнянні із січнем-жовтнем минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У липні-вересні 2020 року індекси цін сільськогосподарської продукції в Україні, реалізованої аграрними підприємствами, становили 117,8% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року; зокрема, продукції рослинництва – 120,8%; продукції тваринництва – 102,1%.

Індекси цін сільськогосподарської продукції аграрних підприємств за січень-вересень 2020 року становив 107,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (продукції рослинництва – 109,0%; продукції тваринництва – 100,6%).

Як повідомлялося, за ІІІ квартал 2019 року індекси цін сільськогосподарської продукції в Україні, реалізованої аграрними підприємствами, становили 104,8% у порівнянні із аналогічним періодом 2018 року; за січень-вересень – 95,0%.