За місяць споживчі ціни зросли на 1% - Держстат

У жовтні 2020 року споживчі ціни в Україні збільшилися на 1% порівняно з попереднім місяцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Споживчі ціни у жовтні 2020 року проти вересня 2020 року збільшилися на 1%; проти грудня 2019 року вони зросли на 2,7%, проти жовтня 2019 року – на 2,6%. Загалом за січень - жовтень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Базова інфляція в жовтні 2020 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,8%, з початку року – 3,4%.

Серед споживчих товарів та послуг у жовтні 2020 року порівняно із жовтнем 2019 року найбільше подорожчали цукор (на 24,3%), природний газ (на 24,0%), водопостачання (на 19,6%) та каналізація (на 17,4%), послуги освіти (на 13,8%), фрукти (на 12,3%).

Максимально подешевшали із жовтня 2019 року по жовтень 2020 року овочі (на 24,0%), паливо і мастила (на 16,6%), гаряча вода і опалення (на 9,9%).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні в жовтні 2019 року порівняно із вереснем 2019 року зросли на 0,7%, з початку року – на 4,2%. Базова інфляція в жовтні 2019 року проти вересня 2019 року становила 0,7%, з початку року – 4,1%.