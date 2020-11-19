Суд не задовольнив апеляцію на арешт Новороздільської ТЕЦ

Суд не задовольнив апеляцію на арешт Новороздільської ТЕЦ

Укрінформ
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу про арешт майна ТОВ "Енергія-Новий Розділ".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Апеляційної палати ВАКС у Фейсбуці.

Зазначається, що 19 листопада розглянуто апеляційні скарги прокурора та адвоката на ухвалу слідчого судді ВАКС від 29 вересня 2020 року у справі №991/7450/20 про арешт єдиного майнового комплексу ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та передачу його в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших видів злочинів.

"За результатами судового розгляду колегія суддів відмовила у задоволені апеляційних скарг та залишила без змін ухвалу слідчого судді", - йдеться у повідомленні.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

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Як повідомлялося, рішенням Деснянського районного суду Києва через розкрадання газу в особливо великих розмірах (на понад 2 млрд грн) майно теплових електроцентралей у Новояворівську та Новому Роздолі було вилучено у власників, ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія-Новояворівськ», у 2018 році та передане в управління приватному підприємству «Гарант Енерго-М», яке, однак, не змогло ефективно управляти теплоелектроцентралями.

У середині листопада 2019 року управління обома ТЕЦ було передано підприємству групи Нафтогаз — ТОВ «Нафтогаз Тепло», яке уклало договір з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на управління майном Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ. З першого вересня 2020 року ТОВ «Нафтогаз Тепло» також стало оператором системи розподілу електричної енергії у Новояворівську та Новому Роздолі.

ЗМІ пов'язують Новороздільську ТЕЦ з народними депутатами VIII скликання братами Ярославом та Богданом Дубневичами.

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