Суд не задовольнив апеляцію на арешт Новороздільської ТЕЦ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу про арешт майна ТОВ "Енергія-Новий Розділ".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Апеляційної палати ВАКС у Фейсбуці.

Зазначається, що 19 листопада розглянуто апеляційні скарги прокурора та адвоката на ухвалу слідчого судді ВАКС від 29 вересня 2020 року у справі №991/7450/20 про арешт єдиного майнового комплексу ТОВ "Енергія-Новий Розділ" та передачу його в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших видів злочинів.

"За результатами судового розгляду колегія суддів відмовила у задоволені апеляційних скарг та залишила без змін ухвалу слідчого судді", - йдеться у повідомленні.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню у касаційному порядку не підлягає.

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Як повідомлялося, рішенням Деснянського районного суду Києва через розкрадання газу в особливо великих розмірах (на понад 2 млрд грн) майно теплових електроцентралей у Новояворівську та Новому Роздолі було вилучено у власників, ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія-Новояворівськ», у 2018 році та передане в управління приватному підприємству «Гарант Енерго-М», яке, однак, не змогло ефективно управляти теплоелектроцентралями.

У середині листопада 2019 року управління обома ТЕЦ було передано підприємству групи Нафтогаз — ТОВ «Нафтогаз Тепло», яке уклало договір з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на управління майном Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ. З першого вересня 2020 року ТОВ «Нафтогаз Тепло» також стало оператором системи розподілу електричної енергії у Новояворівську та Новому Роздолі.

ЗМІ пов'язують Новороздільську ТЕЦ з народними депутатами VIII скликання братами Ярославом та Богданом Дубневичами.