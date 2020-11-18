Поява 5G в Україні не вплине на ціну мобільного зв'язку - Федоров

Поява 5G в Україні не вплине на ціну мобільного зв'язку - Федоров

Укрінформ
Запровадження технології 5G не повинно спровокувати зростання ціни на мобільний зв'язок в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу 18 листопада.

"Враховуючи те, що при розгортанні 5G вже вся країна на 95% буде вкрита 4G, то буде висока конкуренція між технологіями. Тому робити дорожче, або робити все для того, щоб здорожчала ця технологія, буде неправильним для операторів. Враховуючи ринкову економіку, в якій ми активно розвиваємося, як країна, мені здається, що все-таки збільшення цін не буде", - сказав Федоров.

Він додав, що швидкість покриття території України також залежатиме від операторів. "Чим більше буде попит, тим швидше оператори купуватимуть ліцензії, тим швидше з'явиться 5G", - відмітив віцепрем'єр-міністр. Він також зазначив, що, на його думку, процес покриття території України 5G активізується приблизно за 1,5 року.

Читайте також: Низькі частоти: Кабмін «звільнив» радіоефір для 4G

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління (5G). Документ встановлює перелік необхідних заходів для забезпечення впровадження в Україні системи 5G та забезпечує їх проведення.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-