Поява 5G в Україні не вплине на ціну мобільного зв'язку - Федоров

Запровадження технології 5G не повинно спровокувати зростання ціни на мобільний зв'язок в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу 18 листопада.

"Враховуючи те, що при розгортанні 5G вже вся країна на 95% буде вкрита 4G, то буде висока конкуренція між технологіями. Тому робити дорожче, або робити все для того, щоб здорожчала ця технологія, буде неправильним для операторів. Враховуючи ринкову економіку, в якій ми активно розвиваємося, як країна, мені здається, що все-таки збільшення цін не буде", - сказав Федоров.

Він додав, що швидкість покриття території України також залежатиме від операторів. "Чим більше буде попит, тим швидше оператори купуватимуть ліцензії, тим швидше з'явиться 5G", - відмітив віцепрем'єр-міністр. Він також зазначив, що, на його думку, процес покриття території України 5G активізується приблизно за 1,5 року.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив розпорядження, яким затвердив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління (5G). Документ встановлює перелік необхідних заходів для забезпечення впровадження в Україні системи 5G та забезпечує їх проведення.