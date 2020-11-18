Уряд затвердив умови залучення коштів для виконання боргових зобов’язань Укравтодору

Кабінет Міністрів затвердив умови залучення кредитних коштів та надання державних гарантій у 2020 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг (Укравтодору).

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд схвалив 17 листопада.

Згідно з текстом пояснювальної записки до постанови, Укравтодор зможе здійснити запозичення під державні гарантії в обсязі до 5 млрд грн строком до 15 років. Таким чином, агентство зможе залучити додаткові кошти на розвиток та утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення.

Уряд також затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії.

Як повідомляв Укрінформ, Укравтодор отримав 8 460 781,87 євро банківських гарантій після того, як розірвав контракт з компанією Sinohydro Corporation Limited (КНР) на реконструкцію дороги в Житомирській області.