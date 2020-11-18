Кабмін призначив ще двох членів комісії з регулювання азартних ігор

У комісії з регулювання азартних ігор та лотерей відтепер достатньо членів для того, щоб ухвалювати рішення та працювати.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після проведення спецперевірки призначено ще двох членів комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Фактично вже є призначені голова та чотири члени, тобто комісія може розпочинати свою роботу. Це достатньо для того, щоб вони ухвалювали свої перші рішення, формували апарат та перезапускали цей важливий орган державного управління", - сказав Немчінов.

За його словами, загалом для повноцінної роботи держоргану потрібно п'ятеро.

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На засіданні урядовці ухвалили рішення про призначення Олексія Ботезата та Христини Дутки-Гефко членами цього органу шляхом укладання з ними контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

Як повідомлялося, Немчінов 23 вересня поінформував, що уряд вирішив створити в Україні комісію з азартних ігор та лотерей. У ній працюватиме 230 осіб, у тому числі голова та 6 членів комісії. Вона буде розташована у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.

Кабмін 21 жовтня призначив Івана Рудого головою цього органу, а також двох із шести членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.