Кабмін призначив ще двох членів комісії з регулювання азартних ігор
Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами чергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Після проведення спецперевірки призначено ще двох членів комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Фактично вже є призначені голова та чотири члени, тобто комісія може розпочинати свою роботу. Це достатньо для того, щоб вони ухвалювали свої перші рішення, формували апарат та перезапускали цей важливий орган державного управління", - сказав Немчінов.
За його словами, загалом для повноцінної роботи держоргану потрібно п'ятеро.
На засіданні урядовці ухвалили рішення про призначення Олексія Ботезата та Христини Дутки-Гефко членами цього органу шляхом укладання з ними контракту про проходження державної служби на період дії карантину.
Як повідомлялося, Немчінов 23 вересня поінформував, що уряд вирішив створити в Україні комісію з азартних ігор та лотерей. У ній працюватиме 230 осіб, у тому числі голова та 6 членів комісії. Вона буде розташована у Києві, на бульварі Лесі Українки, 26.
Кабмін 21 жовтня призначив Івана Рудого головою цього органу, а також двох із шести членів комісії із регулювання азартних ігор та лотерей.