Уряд призначив голову Держмитслужби

Кабінет Міністрів призначив колишнього гендиректора міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби України.

Про це у Фейсбуці повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає Укрінформ.

“На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень: призначити ... Рябікіна Павла Борисовича - головою Державної митної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)”, - написав Мокан.

Як повідомлялося, 22 жовтня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної митної служби Андрієм Павловським та прийняв розпорядження про звільнення Павловського з посади заступника голови ДМСУ. Водночас тимчасове виконання обов’язків голови Держмитслужби було покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

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28 листопада стало відомо, що Кабінет Міністрів погодив кандидатуру гендиректора міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби України.

Рябікін обіймав посаду генерального директора аеропорту «Бориспіль» з 23 березня 2017 року. До цього працював заступником міністра транспорту і зв'язку, був послом України в Данії, заступником голови КМДА, а також народним депутатом 3,4 та 7 скликань.