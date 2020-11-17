Майже половина замовників будівельних робіт діяли у непрозорий спосіб – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами аналізу договорів про закупівлю будівельних робіт, розміщених у системі електронних торгів Прозорро, виявило, що в понад 45% випадків замовники діяли у непрозорий спосіб.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в аналітичному огляді щодо можливих корупційних ризиків в проєкту закону № 4231 «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо уникнення зловживань замовників при оприлюдненні інформації та щодо прав учасників закупівель».

«НАЗК проаналізувало договори про закупівлю робіт із ремонту (будівництва), опубліковані замовниками в електронній системі публічних закупівель ProZorro протягом жовтня 2020 року, ціна яких склала понад 40 млн гривень. За результатами аналізу було встановлено, що в понад 45 % випадках замовники уникали публікації кошторисної документації — основного документу, який деталізує вартість будівельних витрат», - йдеться в зіті.

У цьому контексті, в НАЗК наголосили на важливості змін, що пропонуються занопроєктом № 4231. Зокрема, щодо зміни до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі», які зобов’язують замовників робіт та послуг з ремонту й будівництва завантажувати всю кошторисну документацію на вебпортал Уповноваженого органу протягом трьох днів з дня укладення договору.

«Виявлена тенденція ухилення замовників під публікації кошторисної документації суперечить принципам здійснення публічних закупівель, зокрема принципам відкритості і прозорості на всіх стадіях закупівель, а також запобігання корупційним діям і зловживанням. Відсутність такої інформації у вільному доступі на вебпорталі Уповноваженого органу обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю, а також потенційним завищенням вартості будівельних матеріалів, робіт тощо, що створює умови для поширення корупційних практик. Прийняття змін до проєкту Закону перешкоджатиме недобросовісним замовникам, які свідомо приховують окремі додатки до договорів, що містять важливу інформацію щодо обсягів та вартості матеріалів за договорами про закупівлю робіт (послуг) з ремонту (будівництва)», - підкреслили в НАЗК.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року у Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо уникнення зловживань замовників при оприлюдненні інформації та щодо прав учасників закупівель».

Зокрема, документ передбачає внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі щодо обов'язку замовника оприлюднювати всю кошторисну документацію у випадку закупівлі робіт (послуг) з ремонту (будівництва). А також щодо надання права взяти участь у розгляді скарги учаснику, визначеному рішенням замовника переможцем (допущеному рішенням замовника до аукціону), якщо таке рішення оскаржується іншим суб’єктом.