Bitcoin перетнув позначку у $17 тисяч

Вартість криптовалюти Bitcoin становить 17 083 доларів США, що є найвищим показником із 7 січня 2018 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Coin Desk з посилання на дані останніх торгів.

З початку року вартість Bitcoin зросла на 130%.

Наразі загальна вартість ринкової капіталізації Bitcoin дорівнює понад 315 мільярдів доларів США.

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Зазначається, що у грудні 2017 року криптовалюта досягла свого піку в районі близько 20 тисяч доларів США, що на 15% більше за її поточну вартість.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня криптовалюта Bitcoin уперше майже за три роки перетнула позначку в $16 тисяч.