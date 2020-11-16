За рік скоротилося поголів'я всіх видів сільгосптварин, крім свиней – Держстат

Станом на 1 листопада 2020 року у порівнянні з аналогічною датою минулого року поголів'я майже всіх видів сільськогосподарських тварин зменшилося на 4,3-6,3%, кількість свиней збільшилася на 0,6%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 листопада 2020 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні становило 3,26 млн голів (на 6,1% менше, ніж на 1 листопада 2019 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства утримували близько 1,01 млн голів ВРХ (на 5,6% менше), господарства населення — близько 2,25 млн голів (на 6,4% менше). Зокрема, корів в Україні на 1 листопада 2020 року налічувалося 1,75 млн голів (на 5,9% менше, ніж на 1 листопада 2019 року): 0,42 млн – у сільгосппідприємствах (на 4,3% менше) і 1,33 млн у господарствах населення (на 6,4% менше).

Свиней в Україні на вказану дату налічувалось 6,19 млн голів (на 0,6% більше, ніж на 1 листопада 2019 року): 3,62 млн голів у сільськогосподарських підприємствах (на 7,5% більше) та 2,57 млн голів у господарствах населення (на 7,7% менше).

Також на 1 листопада цього року в країні утримувалось 1,32 млн овець та кіз (на 6,3% менше, ніж роком раніше): 153,5 тис. голів сільськогосподарськими підприємствами (на 13,7% менше) та 1,16 млн голів господарствами населення (на 5,2% менше).

Поголів’я свійської птиці з 1 листопада 2019 року по 1 листопада 2020 року зменшилося на 4,3% – до 233,12 млн голів: у сільськогосподарських підприємствах воно зменшилося на 6,2% (до 123,20 млн голів), у господарствах населення – на 2,2% (до 109,92 млн голів).

Як повідомлялося, за даними Держстату, на 1 листопада 2019 року у порівнянні з 1 листопада 2018 року поголів’я ВРХ в Україні зменшилось на 5,5%, зокрема корів – на 4,8%; свиней – на 4,1%; овець та кіз — на 3,4%; поголів’я свійської птиці збільшилося на 3,4%.