Поголів’я корів в Україні цьогоріч зменшується на понад 1,5 тисячі голів щомісяця — експерти

Скорочення поголів’я корів у промисловому молочнотоварному секторі України від початку 2020 року щомісяця на 1,5-2 тис голів триватиме й надалі.

Про це на пресконференції “Україна без молока та цукру – чому скорочується виробництво» у Києві заявила віцепрезидент Асоціації виробників молока (АВМ) Ганна Лавренюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Причини каталізатора 2019 року — це дуже різкі рухи тектонічні зрушення у аграрній політиці. Оголошення турборежиму по старту ринку землі. Нестабільність і непрогнозованість державної підтримки, а в 2020 році до нас докладалися також і Covid-19, локдаун, який зачепив весь світ і Україну, зокрема. А також кліматичні аномалії - посуха яку переживали південні регіони України ще буде даватися взнаки”, - заявила Лавренюк.

Вона додала, що в трійці областей, які найбільше позбувалися промислового поголів’я за останні 9 місяців є Одеська область, що жорстко постраждала від посухи цьогоріч.

“Можемо розраховувати, що до кінця року саме південні регіони продемонструють новий виток скорочення поголів’я, тому що вони не змогли заготовити достатньої кількості кормів. Зараз догодовують залишки, які були і тому будуть проводити дуже серйозні вибраковки по продуктивності, а можливо і повністю позбуватися бізнесу, через неможливість функціонування в тих умовах підтримки, які їм запропонували”, - запевнила віцепрезидент АВМ.