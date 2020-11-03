Україна перетворилася з експортера на імпортера молочних продуктів - експерти

Україна за останні 2 роки перетворилася із нетто-експортера молочних продуктів на імпортера - за 9 місяців 2020 року було експортовано молока і молочних продуктів на суму 128,6 млн дол., в той час, як імпортовано аж на 218 млн дол.

Про це на пресконференції «Україна без молока та цукру – чому скорочується виробництво» у Києві заявила віце-президент Асоціації виробників молока (АВМ) Ганна Лавренюк, повідомляє коресподент Укрінформу.

«У 2019 році вперше ми зіткнулись із ситуацією, коли імпортували молочної продукції в грошовому еквіваленті більше, ніж експортували, продавали на зовнішні ринки. І 2020 року ми вже впевнено закріпили за собою статус нетто-імпортера. При чому цифри дійсно вражають. Тому що, якщо експортували за останні 9 місяців на суму 128,6 млн дол., то імпортували уже на 218 млн дол.», - зазначила Лавренюк.

Вона зауважила, що молочна продукція, яка буле ввезена на територію України, — це орієнтовно близько 1 млн тонн сировини. Саме стільки недоотримали переробні заводи.

У 2017-2018 роках молочне виробництво в Україні стрімко нарощувалося і експорт молочної продукції суттєво зростав.

«Ми констатували неодноразово, що 2017-2018 роки були рекордно позитивними. І Україна увірвалася за експортом в топ-5 по окремих видах молочної продукції. Зокрема, по казеїну, по експорту масла. По експорту масла ми навіть перегнали Нову Зеландію і стали другим постачальником масла до ЄС», - зазначила експерт.

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За її словами, головна причина скорочення виробництва і експорту молокопродуктів — це, в першу чергу, дефіцит молока через скорочення поголів’я корів. у промисловому секторі. Адже саме промислові індустріальні молочно-товарні ферми забезпечують 80% надходження всього молока на переробні підприємства. Відтак, будь-які зрушення в цьому секторі економіки дуже відчутні для всієї галузі.

«За 9 місяців цього року загалом поголів’я корів скоротилося на 6%, молочно-товарні ферми скоротили поголів’я на 5%, присадибний сектор, як стверджує наша статистика, на більш як 6%. Відповідно, скоротилося і виробництво, загальний вал молока», - сказала віце-президент АВМ.