Вантажоперевезення річковим транспортом зменшилися на 11,7% — Держстат

За січень-вересень 2020 року річковий транспорт України зменшив обсяги вантажоперевезень на 11,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 2,52 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За три квартали 2020 року річковим транспортом України було перевезено 2,52 млн тонн вантажів, що на 11,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року; в тому числі у закордонному сполученні було перевезено 826,8 тис. тонн вантажів, у внутрішньому — 1,69 млн тонн.

Найбільша частка перевезеного річковим транспортом у січні-вересні 2020 року припадає на будівельні вантажі (1,27 млн тонн), на другому місці – зерно (332,0 тис. тонн), на третьому – чорні метали (212,7 тис. тонн).

Як повідомлялося, за даними Держстату, за три квартали 2019 року річковим транспортом України було перевезено 2,85 млн тонн вантажів, що на 3,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.