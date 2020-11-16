Вантажоперевезення річковим транспортом зменшилися на 11,7% — Держстат
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.
За три квартали 2020 року річковим транспортом України було перевезено 2,52 млн тонн вантажів, що на 11,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року; в тому числі у закордонному сполученні було перевезено 826,8 тис. тонн вантажів, у внутрішньому — 1,69 млн тонн.
Найбільша частка перевезеного річковим транспортом у січні-вересні 2020 року припадає на будівельні вантажі (1,27 млн тонн), на другому місці – зерно (332,0 тис. тонн), на третьому – чорні метали (212,7 тис. тонн).
Як повідомлялося, за даними Держстату, за три квартали 2019 року річковим транспортом України було перевезено 2,85 млн тонн вантажів, що на 3,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.