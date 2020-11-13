Карантин вихідного дня не розповсюджується на роботу відділень Укрпошти

Запроваджений в Україні карантин вихідного дня не розповсюджується на роботу відділень національного поштового оператора Укрпошти.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі підприємства.

«Кабінетом Міністрів дозволена робота операторів поштового зв’язку. Поштові офіси продовжують працювати стандартно без змін у роботі», - роз'яснили в «Укрпошті».

Зокрема, на час "високого" сезону в період новорічних і різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень Укрпошти по всій Україні працюватимуть без вихідних, інші відділення – за раніше встановленим графіком.

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Як повідомляв Укрінфом, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні запровадити карантин вихідного дня.

Передбачено, що у вихідні дні з 00 годин суботи до 00 годин понеділка будуть дозволені надання фінансових послуги, робота фінансових установ, діяльність інкасації, операторів поштового зв'язку, робота установ медичної та ветеринарної практики, продовольчі магазини, діяльність АЗС та СТО.