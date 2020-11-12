Держгеонадра запустила онлайн-калькулятор обрахунку початкової ціни спецдозволу
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Держгеонадр.
«Онлайн-калькулятор допомагає визначити орієнтовну початкову вартість спеціального дозволу на користування надрами. Його алгоритм передбачає врахування всіх деталей, що можуть вплинути на ціну ліцензії: кількість видів товарної продукції, доведений чи умовний обсяг запасів і ресурсів, значення корисної копалини тощо, — пояснює голова Держгеонадр Роман Опімах. — Ми очікуємо, що сервіс допоможе надрокористувачам приймати інвестиційні рішення, адже початкову вартість спецдозволу можна використовувати у обчисленні економічної доцільності розробки родовища».
Аби визначити орієнтовну початкову вартість лоту, необхідно покроково заповнити інформацію щодо об’єкту: назву ділянки, вид користування надрами, кількість видів товарної продукції, її значення (місцеве або державне), група товарної продукції, вид, найменування, обсяг запасів і ресурсів на ділянці за класами, ціна одиниці виду товарної продукції. Вся інформація, яку необхідно вказати, як параметри обрахунку, міститься у протоколі ділянки та/або Інвестиційному атласі надрокористувача. Ціна одиниці виду товарної продукції щоквартально публікується на сайті служби. Ціна одиниці товарної продукції на вуглеводні визначається МЕРТ та публікується на сайті відомства.
Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня 2020 року набрала чинності постанова Кабміну від 23 вересня 2020 р. №993 про порядок продажу спецдозволів на користування надрами на електронних аукціонах на постійній основі.