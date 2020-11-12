Держгеонадра запустила онлайн-калькулятор обрахунку початкової ціни спецдозволу

Державна служба геології та надр України запустила на сайті «Геоінформ» онлайн-калькулятор, який дозволить надрокористувачам самостійно порахувати початкову вартість спеціального дозволу на користування надрами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Держгеонадр.

«Онлайн-калькулятор допомагає визначити орієнтовну початкову вартість спеціального дозволу на користування надрами. Його алгоритм передбачає врахування всіх деталей, що можуть вплинути на ціну ліцензії: кількість видів товарної продукції, доведений чи умовний обсяг запасів і ресурсів, значення корисної копалини тощо, — пояснює голова Держгеонадр Роман Опімах. — Ми очікуємо, що сервіс допоможе надрокористувачам приймати інвестиційні рішення, адже початкову вартість спецдозволу можна використовувати у обчисленні економічної доцільності розробки родовища».

Аби визначити орієнтовну початкову вартість лоту, необхідно покроково заповнити інформацію щодо об’єкту: назву ділянки, вид користування надрами, кількість видів товарної продукції, її значення (місцеве або державне), група товарної продукції, вид, найменування, обсяг запасів і ресурсів на ділянці за класами, ціна одиниці виду товарної продукції. Вся інформація, яку необхідно вказати, як параметри обрахунку, міститься у протоколі ділянки та/або Інвестиційному атласі надрокористувача. Ціна одиниці виду товарної продукції щоквартально публікується на сайті служби. Ціна одиниці товарної продукції на вуглеводні визначається МЕРТ та публікується на сайті відомства.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня 2020 року набрала чинності постанова Кабміну від 23 вересня 2020 р. №993 про порядок продажу спецдозволів на користування надрами на електронних аукціонах на постійній основі.