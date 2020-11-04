Держгеонадра продали на аукціоні спецдозволів на понад 15 мільйонів

Держгеонадра продали на аукціоні спецдозволів на понад 15 мільйонів

Укрінформ
Державна служба геології та надр України реалізувала через ProZorro.Продажі спеціальні дозволи на видобування корисних копалин, загальна вартість проданих ліцензій склала 15,4 млн грн, — майже втричі більше за їх початкову сукупну вартість.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр, передає Укрінформ.

«Завершилися сьомі електронні торги з продажу спеціальних дозволів на видобування корисних копалин. Традиційно конкурентні змагання за право розробляти надра відбувались у форматі онлайн, за їх перебігом міг спостерігати кожен охочий. Інвестори придбали сім лотів — ліцензії на ділянки із покладами бурштину, марганцевих руд, граніту, кварцового піску, вапняків. Загальна вартість проданих ліцензій склала 15 427 077 грн, — майже втричі більше за їх початкову сукупну вартість», - йдеться у повідомленні.

Найвищу ціну заплатили за бурштиноносне родовище — 10,02 млн грн, наступні після нього найдорожчі лоти: Карванське родовище (кварцовий пісок) — 2,94 млн грн та Ділянка 1 Кальницького родовища (граніт) — 2,1 млн грн. Ці кошти переможці аукціонів сплачують безпосередньо до Державного бюджету України.

«Залучення інвестицій у вітчизняне видобування — один із пріоритетів роботи регулятора. Цьогоріч Держгеонадра провели сім аукціонів, за результатами яких продали 43 спецдозволи загальною вартістю понад 800 млн грн», - розповіли у Держгеонадрах.

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Ще три ділянки, — із покладами фосфоритів, вапняку та гранітів, — які були запропоновані надрокористувачам, але не зацікавили інвесторів, будуть виставлені на повторні торги із 50% дисконтом від початкової вартості об‘єктів.

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