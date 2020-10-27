Спецдозволи відтепер продаватимуть лише на електронних аукціонах – Держгеонадра

Набрала чинності постанова Кабміну №993 про порядок продажу спецдозволів на користування надрами на електронних аукціонах на постійній основі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби геології та надр.

Зазначається, що, згідно із новими правилами, усі спеціальні дозволи на ділянки надр надаються за результатами відкритих електронних торгів, умови проведення яких чітко визначені положеннями постанови.

Голова Держгеонадр Роман Опімах звернув увагу на деякі процедурні доопрацювання, які було внесено до редакції постанови за підсумками аналізу проведених торгів протягом останніх двох років.

«Відтепер, у випадку відмови переможців (першого та другого місця) від отримання дозволу за результатами перших торгів, розмір гарантійного внеску для лоту на повторних аукціонах зростає з 20% до 40% початкової ціни, яка дорівнює першій початковій ціні такого лоту. Також початкова ціна лоту повторних аукціонів з продажу підземних вод (у тому числі мінеральних) становитиме 100% початкової ціни цього лоту, та такі дозволи не виноситимуться на торги із покроковим зниженням ціни через природньо обмежений попит та конкуренцію», - наголосив Опімах.

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Також очільник Держгеонадр відзначив, що в останній редакції постанови вдалося скоротити проміжок часу на надання спецдозволу із 40 до 30 робочих днів. У свою чергу, Міндовкілля оприлюднюватиме свої рішення щодо розгляду аукціонних пропозицій, які надходитимуть йому на погодження.