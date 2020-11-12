В Україні представили пілотний рейтинг постачальників електроенергії

Аналітичний центр DiXi Group представив пілотний рейтинг постачальників електроенергії, що оновлюватиметься на постійній основі за умов надання інформації від НКРЕКП, а згодом буде поширений і на постачальників газу.

Як передає кореспондент Укрінформу, презентація пілотного рейтингу експертом DiXi Group Богданом Серебренніковим відбулася в онлайн-форматі.

"Рейтинг постачальників електроенергії - це інструмент, який дозволяє проводити регулярне оцінювання компаній за набором індикаторів, формувати їх загальний рейтинг, рейтинг за окремими категоріями, робити аналітичні узагальнення та відслідковувати прогрес. Це допоможе споживачам розібратися, хто є хто на ринку", - сказав Серебренніков.

Він зазначив, що рейтинг призначений одразу для двох аудиторій: для споживачів і для постачальників електроенергії. Постачальникам він допоможе активізувати ринкову конкуренцію, а споживачам - обрати постачальника на основі ряду критеріїв, окрім цінового.

"Рейтинг постачальників не порівнює цін. Для цієї цілі у Європі використовуються спеціальні інструменти для порівняння цін. У нас є індикатори, що стосуються цін і тарифів, але ми не порівнюємо розмір цін. Взагалі, ми вважаємо, що споживачеві можна ідеально допомогти, якщо дати їм обидва ці інструменти: порівняння цін постачальників і друге - рейтинг, який допоможе розібратися в інших аспектах роботи постачальників", - повідомив експерт.

До вибірки потрапили 50 найбільших гравців на ринку електроенергії (80% роздрібного ринку). Загальний середній рейтинговий бал компаній у проаналізованій вибірці становить лише 0,345 за максимально можливого значення 1.

"Це зокрема свідчить, що у багатьох постачальників є великий простір для вдосконалення своєї комерційної діяльності та нарощування конкурентних переваг", - наголосив Серебренніков.

Експерт повідомив, що до лідерів рейтингу, із загальним рейтинговим балом, що коливається у межах 0,7-1, змогли потрапити лише три постачальники.

До категорії "середняків" потрапили 28 постачальників, чий загальний рейтинговий бал був визначений у межах 0,3-0,7.

А до групи "приховані резерви" потрапили 19 постачальників, із загальним рейтинговим балом до 0,3.

"Загальний бал компанії-лідера рейтингу (0,779) майже у 8 разів перевищує бал компанії, що зайняла останнє місце (0,100). При цьому в групу лідерів потрапили лише три постачальники з 50 і всі вони мають відчутний відрив навіть від наступної у рейтингу компанії (0,529)", - прокоментував Серебренніков.

При цьому, за його словами, компанії з особливим статусом на ринку - постачальники універсальних послуг (ПУП) та постачальник “останньої надії” (ПОН) - змогли отримати істотно вищі оцінки за всіма категоріями рейтингу порівняно з постачальниками за вільними цінами (ПВЦ). Загальний середній рейтинговий бал ПУП та ПОН (0,448) майже у 2 рази перевищив аналогічний показник, що отримали ПВЦ (0,234).

Як повідомляв Укрінформ, нова модель ринку електроенергії стартувала 1 липня 2019 року відповідно до норм закону «Про ринок електричної енергії», ухваленого у 2017 році.