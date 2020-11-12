Скорочення вартості депозитів та кредитів у IІІ кварталі уповільнилося - Нацбанк

У липні-вересні 2020 року зниження ставок за кредитами та депозитами почало уповільнюватись.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в огляді банківського сектору за листопад, повідомляє пресслужба НБУ.

Вартість 12-місячних гривневих депозитів фізичних осіб за квартал знизилася на 0,9 в. п. – до 8,7% річних , у доларах США – коливалася близько 1,3% річних. Спред між 3-місячними та 12-місячними депозитами у гривнях несуттєво зріс – з 0,2 в. п. до 0,5 в. п., проте це не створювало стимулів для продовження строковості депозитів. Гривневі кошти корпорацій подешевшали на 1,4 в. п. до 3,8% річних.

Середні ставки за кредитами суб’єктам господарювання у гривнях за ІІІ квартал скоротилися на 1,0 в. п. до 9,6% річних, а за кредитами фізичним особам – на 1,9 в. п. до 30,9% річних. Вартість валютних кредитів бізнесу становила близько 5% річних.

У Нацбанку впевнені, що хоча облікова ставка НБУ залишається незмінною, подальше зниження ставок за кредитами продовжиться, оскільки потенціал для їхнього зниження ще не вичерпано.

Як повідомляв Укрінформ, зниження облікової ставки до 6% було ухвалене рішенням Правління Національного банку України від 12 червня 2020 року. У квітні облікова ставка була знижена до 8%, у березні – до 10%, 31 січня – до 11%. Також облікова ставка регулярно знижувалася у 2019 році. 25 квітня минулого року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% – до 17,5% річних.