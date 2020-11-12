Укрхімтрансаміак протранспортував 80 мільйонів тонн аміаку

Державне підприємство «Укрхімтрансаміак відтранспортувало 80 млн тонн рідкого аміаку до резервуарів-сховищ Одеського припортового заводу з моменту запуску магістрального аміакопроводу «Тольятті-Одеса» (жовтень 1979 р.).

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі підприємства із посиланням на керівника ДП «Укрхімтрансаміак» Вадима Трунова.

"Незважаючи на стрімкий розвиток технологій та інновації, одна з найбільш унікальних інженерних конструкцій – аміакопровід, й сьогодні залишається значущим для економіки та безпеки держави об’єктом, а підприємство входить до трійки лідерів-транспортувальників аміаку у світі", - зазначив Трунов.

За його словами, щоб осучаснити держпідприємство і залишатися надійним транзитером, необхідно продовжувати модернізацію обладнання та комунікацій магістрального аміакопроводу, проведення яких активно розпочалося у другому півріччі цього року.

Як повідомляв Укрінформ, підприємство за результатами січня-вересня 2020 року направило до державного бюджету України 968,2 млн грн рентної плати за транзитне транспортування аміаку. Це на 3,7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Торік було протранспортовано рекордні транзитні обсяги аміаку - понад 2,5 млн тонн.

ДП «Укрхімтрансаміак» - оператор української ділянки магістрального аміакопроводу «Тольятті - Одеса». Аміакопровід транспортує хімічну речовину – рідкий аміак до Одеського припортового заводу, звідки він постачається на експорт до країн Європи, Азії та США.