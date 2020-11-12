Україна і Казахстан запровадять цифрові дозволи на автоперевезення

Міністерство інфраструктури України і Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мініфраструктури.

Зазначається, що меморандум передбачає спільну роботу, яка дозволить: спростити процедури обміну дозволами на здійснення міжнародних автоперевезень; перевести паперові бланки дозволів в електронну форму; обмінюватися існуючим досвідом та інформацією для взаємної вигоди. Документ набирає чинності з дати його підписання.

“Зміцнюємо торгово-економічне співробітництво між Україною і Казахстаном. Щойно разом з моїм колегою – віцеміністром індустрії і інфраструктурного розвитку Беріком Камалієвим уклали Меморандум щодо співпраці у сфері обміну дозволами на міжнародні автоперевезення. Ми хочемо суттєво поглибити співробітництво для більш швидкого та безперешкодного руху вантажів, плануємо якнайшвидше запровадити цифрові дозволи на автоперевезення. Вдячний казахстанській стороні за готовність співпрацювати”, - сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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Перехід на цифрові дозволи сприятиме розвитку транспортної галузі в обох країнах, а також позитивно відобразиться на їх економіці та товарообороті. Також з метою підвищення конкурентоздатності коридору ТРАСЕКА проводиться робота з впровадження єдиного транзитного дозволу між країнами-учасницями проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, міністр інфраструктури України перебуває в Казахстані з офіційним візитом .