Україна розвиватиме співробітництво із Казахстаном у галузі поштової логістики

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із головою правління Казпошти Канатом Алписбаєвим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури України.

Зустріч відбулась у рамках офіційного візиту міністра інфраструктури до Республіки Казахстан.

Криклій підкреслив, що як Україна, так і Казахстан мають великий потенціал у сфері поштових послуг, тому українська сторона вкрай зацікавлена у подальшому розвитку співробітництва.

Очільник Міністерства розповів, що нині Україна приділяє багато уваги розвитку логістичної мережі поштових відділень.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках співробітництва з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку Україна працює над програмою модернізації та цифровізації Укрпошти, а також реформуванням сільських відділень. Передбачається впровадження систем автоматичного відстеження пересування вантажів, обладнання сучасних автоматизованих сортувальних центрів і пов'язаної з ними мережі регіональних сортувальних складів.

З метою надання сільському населенню країни сучасних послуг доставки та роздрібної торгівлі, Укрпошта планує придбати і оснастити близько 1 900 мобільних поштових відділень та закупити сортувальне обладнання: автоматичну сортувальну лінію Crossbelt з пропускною спроможністю 12 тис. одиниць на годину; сортувальну лінію Posisorter; дві сортувальні лінії Oprisorter; напівавтоматичні роликові та гравітаційні конвеєри; IT-сервери та периферію.