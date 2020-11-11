Укрзалізниця у листопаді збільшила на 5% обсяги навантаження

Укрзалізниця з 1 по 9 листопада 2020 року навантажила понад 7 млн тонн вантажів, що майже на 5 % більше відповідного періоду минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«На початку листопада щодобово у середньому навантажувалось 777 тис. тонн вантажів проти 743 тис. тонн — середнього показника першої декади листопада 2019 року. Також у листопаді цього року до 36 км/год збільшилася дільнична швидкість вантажних поїздів (33,4 км/год — перша декада листопада 2019 року) та зменшився обіг вагонів до 7,9 доби проти 10,3 доби», - йдеться у повідомленні.

Як раніше зазначав голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак, компанія збільшила обсяги перевезення вантажів завдяки поліпшенню операційної діяльності. Зокрема, був ліквідований дефіцит локомотивів за рахунок подовження плечей обслуговування, удосконалена диспетчеризація та організовані маршрутні відправлення.

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Загалом в Укрзалізниці прогнозують і подальше збільшення обсягів перевезення вантажів шляхом удосконалення рівня обслуговування вантажовласників.

Зазначається, що нове керівництво компанії готове до конструктивного діалогу з клієнтами у питаннях покращення співпраці, створення необхідних для ринку послуг, удосконалення тарифної політики.